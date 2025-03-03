Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти

«Я могу дать [Грэму*] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом», — заявил Зеленский журналистам перед отбытием из Британии.