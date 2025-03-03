Guardian: Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира

Владимир Зеленский после саммита Евросоюза в Лондоне заявил, что Украина не будет признавать территориальные уступки в обмен на мирное соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не согласится с присоединением ее бывших территорий к России, даже если это станет условием для достижения мира.
На саммите, который состоялся в минувшее воскресенье, обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине и возможных мер по укреплению обороноспособности европейских стран. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Лондон готов направить свои вооруженные силы на Украину и использовать авиацию для содействия в разрешении конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия во время мирных переговоров по Украине не будет даже рассматривать вариант возвращения части территории новых регионов.