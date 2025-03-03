Guardian: Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира

На саммите, который состоялся в минувшее воскресенье, обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине и возможных мер по укреплению обороноспособности европейских стран. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Лондон готов направить свои вооруженные силы на Украину и использовать авиацию для содействия в разрешении конфликта.