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Guardian: Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира

Украина никогда не согласится с присоединением ее бывших территорий к России, заявил Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский после саммита Евросоюза в Лондоне заявил, что Украина не будет признавать территориальные уступки в обмен на мирное соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не согласится с присоединением ее бывших территорий к России, даже если это станет условием для достижения мира.

На саммите, который состоялся в минувшее воскресенье, обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине и возможных мер по укреплению обороноспособности европейских стран. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Лондон готов направить свои вооруженные силы на Украину и использовать авиацию для содействия в разрешении конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия во время мирных переговоров по Украине не будет даже рассматривать вариант возвращения части территории новых регионов.