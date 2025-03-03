Европейские государства планировали втянуть Соединённые Штаты в вооружённый конфликт с Российской Федерацией, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что план Европы провалился. Меркурис уточнил, что саммит в Лондоне должен был стать «финальным этапом оформления» данного плана.
«Лондонская встреча была запланирована с расчётом на удачные визиты Стармера и Зеленского в Вашингтон: США дали бы гарантии безопасности, Киев подписал бы сделку по минералам, и в Лондоне бы осталось только обсудить детали отправки войск», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, теперь Европе придётся действовать в одиночку.
«Встреча в Лондоне стала попыткой возродить забракованный ранее в Париже план отправки европейских войск на Украину. От США требовалась поддержка разведкой и авиацией», — добавил Меркурис.
Он также отметил, что план Европы предусматривал невыполнимые условия для начала переговоров с РФ.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских государств на встрече в Британии решили продолжать конфликт на Украине.