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Меркурис: Европа планировала втянуть США в войну, но её план провалился

От США требовалась поддержка «разведкой и авиацией».

Европейские государства планировали втянуть Соединённые Штаты в вооружённый конфликт с Российской Федерацией, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что план Европы провалился. Меркурис уточнил, что саммит в Лондоне должен был стать «финальным этапом оформления» данного плана.

«Лондонская встреча была запланирована с расчётом на удачные визиты Стармера и Зеленского в Вашингтон: США дали бы гарантии безопасности, Киев подписал бы сделку по минералам, и в Лондоне бы осталось только обсудить детали отправки войск», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, теперь Европе придётся действовать в одиночку.

«Встреча в Лондоне стала попыткой возродить забракованный ранее в Париже план отправки европейских войск на Украину. От США требовалась поддержка разведкой и авиацией», — добавил Меркурис.

Он также отметил, что план Европы предусматривал невыполнимые условия для начала переговоров с РФ.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских государств на встрече в Британии решили продолжать конфликт на Украине.

ЕС