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Итоги выборов в трех муниципальных районах подвели в Хабаровском крае

В воскресенье состоялось голосование на досрочных выборах в трёх поселениях Хабаровского края.

Источник: AmurMedia

В рабочем поселке Октябрьский Ванинского района и в поселке Софийск Верхнебуреинского района жители выбирали депутатов городских Советов. А в Киселевском сельском поселении Ульчского района выбирали главу, сообщает ИА AmurMedia.

Подведены итоги досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского района. Явка избирателей составила 7,78%. Количество замещаемых мандатов — 10.

Депутатский мандат получили:

  • Денисова Наталья Юрьевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Клокова Ирина Петровна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Мастевная Наталья Сергеевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Орехов Максим Александрович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Тюстина Вероника Валерьевна (самовыдвижение).
  • Баскакова Елена Дмитриевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Будаева Тамара Леонидовна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Бузюргина Анастасия Леонидовна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Гуськова Екатерина Валерьевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Ивченко Лидия Валерьевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ).

Подведены итоги досрочных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Поселок Софийск» Верхнебуреинского района. Явка избирателей составила 29,75%. В избирательный бюллетень для тайного голосования было включено десять кандидатов. Замещению подлежало 7 мандатов.

По итогам голосования депутатский мандат получили:

  • Белонюк Анна Васильевна (самовыдвижение);
  • Бережнева Ольга Ивановна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Дианова Антонина Сергеевна (самовыдвижение);
  • Косицин Виктор Алексеевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Подкорытова Надежда Михайловна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Поликарпов Евгений Васильевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
  • Рухадзе Гурами Григорьевич (самовыдвижение).

Явка избирателей на досрочных выборах главы Киселевского сельского поселения Ульчского района составила 25,78%. В избирательный бюллетень для тайного голосования было включено два кандидата. Большинство голосов избирателей (62,84%) получила Арзамасова Екатерина Сергеевна, выдвинутая ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы во всех муниципальных образованиях признаны состоявшимися и действительными.