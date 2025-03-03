Итоги выборов в трех муниципальных районах подвели в Хабаровском крае

В рабочем поселке Октябрьский Ванинского района и в поселке Софийск Верхнебуреинского района жители выбирали депутатов городских Советов. А в Киселевском сельском поселении Ульчского района выбирали главу, сообщает ИА AmurMedia.
Подведены итоги досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского района. Явка избирателей составила 7,78%. Количество замещаемых мандатов — 10.
Депутатский мандат получили:
- Денисова Наталья Юрьевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Клокова Ирина Петровна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Мастевная Наталья Сергеевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Орехов Максим Александрович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Тюстина Вероника Валерьевна (самовыдвижение).
- Баскакова Елена Дмитриевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Будаева Тамара Леонидовна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Бузюргина Анастасия Леонидовна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Гуськова Екатерина Валерьевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Ивченко Лидия Валерьевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ).
Подведены итоги досрочных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Поселок Софийск» Верхнебуреинского района. Явка избирателей составила 29,75%. В избирательный бюллетень для тайного голосования было включено десять кандидатов. Замещению подлежало 7 мандатов.
По итогам голосования депутатский мандат получили:
- Белонюк Анна Васильевна (самовыдвижение);
- Бережнева Ольга Ивановна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Дианова Антонина Сергеевна (самовыдвижение);
- Косицин Виктор Алексеевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Подкорытова Надежда Михайловна (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Поликарпов Евгений Васильевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
- Рухадзе Гурами Григорьевич (самовыдвижение).
Явка избирателей на досрочных выборах главы Киселевского сельского поселения Ульчского района составила 25,78%. В избирательный бюллетень для тайного голосования было включено два кандидата. Большинство голосов избирателей (62,84%) получила Арзамасова Екатерина Сергеевна, выдвинутая ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выборы во всех муниципальных образованиях признаны состоявшимися и действительными.