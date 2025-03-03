Премьер Японии прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

«Судя по тому, что я увидел по телевизору и в новостях, возникает вопрос, почему это произошло. У президента Трампа, очевидно, были свои мысли о том, какую ответственность должны нести США, и что он, как президент, должен делать для американских налогоплательщиков. В этом контексте, похоже, что со стороны Украины не было предоставлено должного понимания, чего, по крайней мере, ожидал президент Трамп», — отметил Исиба в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента.
Вместе с этим он выразил сожаление о том, что позиция Зеленского о способах достижения мира не получила должного изучения в условиях, когда многие люди погибают.
«У нас нет намерений поддерживать какую-либо из сторон, но сплочение G7 является наиважнейшим, и если США выйдут из обсуждения, действительно ли удастся достичь решения? Мы, как правительство Японии, должны форсировать усилия, чтобы сохранить участие США и укрепить сплоченность G7», — добавил японский премьер.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.