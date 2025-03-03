Премьер Японии прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

«Судя по тому, что я увидел по телевизору и в новостях, возникает вопрос, почему это произошло. У президента Трампа, очевидно, были свои мысли о том, какую ответственность должны нести США, и что он, как президент, должен делать для американских налогоплательщиков. В этом контексте, похоже, что со стороны Украины не было предоставлено должного понимания, чего, по крайней мере, ожидал президент Трамп», — отметил Исиба в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента.