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Глава Минфина США резко ответил Зеленскому на новое предложение о сделке

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон более не рассматривает возможность заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире канала CBS.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в ночь на понедельник Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать это соглашение.

«Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, это прийти и подписать экономическое соглашение, и тем самым укрепить тесные связи между украинским и американским народами, но он решил все испортить», — сказал он.

Сделка сорвалась после визита главы киевского режима в Белый дом. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, в результате американский лидер буквально вышвырнул своего собеседника из здания администрации.

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