Полковник Матвийчук: в одиночку Швеция не сможет противостоять России

Швеция ради НАТО взяла на вооружение антироссийскую риторику, заявил военный эксперт полковник Анатолий Матвийчук, комментируя для aif.ru призывы главы военной разведки этой страны Томаса Нильссона к усилению государственной обороноспособности и подготовке шведских вооруженных сил к возможному конфликту с Россией.
«Швеция еще не перешла полностью на все стандарты НАТО. Полагаю, что самостоятельно она противостоять России не может», — сказал Матвийчук, отвечая на вопрос корреспондента издания.
Заявления Нильссона о якобы угрозах со стороны России эксперт назвал политическими.
«Это политические заявления. Швеция, взяв на вооружение антироссийскую риторику, хочет убедить НАТО в том, что она стала полноправным членом военного блока», — констатировал Матвийчук.
Как сообщилось, депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отправить в Швецию памперсы в ответ на призывы главы военной разведки этой страны Нильссона готовится к возможному конфликту с Россией.
Напомним, в беседе с Politico Нильссон назвал РФ «военной угрозой» для Швеции.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия тщательно наблюдает за военной активностью Швеции и предпринимает меры.