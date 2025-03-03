В Красноярске обсудили планы развития беспилотной авиации на 2025 год

Также на совещании обсудили вопрос о включении всех муниципальных образований края в эксперимент по предоставлению разрешений на полеты БАС в электронном виде. Сейчас в эксперименте участвуют 5 городов: Бородино, Шарыпово, Канск, Сосновоборск, Норильск. Оказание услуги в электронной форме существенно сократит время на подготовку эксплуатантов БАС к осуществлению полетов, устранит излишние административные барьеры, а срок оказания услуги в электронном виде составит один день вместо трех, сообщает министерство цифрового развития края.