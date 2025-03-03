Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не пришли к тому, к чему пришла Европа», — написал Трамп.