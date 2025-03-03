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Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте РФ Владимире Путине.

Источник: AP 2024

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не пришли к тому, к чему пришла Европа», — написал Трамп.

В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

Трамп Дональд
Путин Владимир