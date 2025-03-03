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В Омской области вступил в силу запрет на работу мигрантов в нескольких сферах

С субботы, 1 марта 2025 года, вступил в силу указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, запрещающий привлекать мигрантов к работе в некоторых сферах деятельности.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, теперь в Омске и области иностранцев с трудовыми патентами запрещено привлекать к работе в образовании, пассажирских перевозках, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг.

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим экономическую деятельность по видам, указанным в пункте 1 настоящего указа, в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего указа, руководствуясь требованиями трудового законодательства, привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным настоящим указом», — говорится в документе.

Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.