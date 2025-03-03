В Омской области вступил в силу запрет на работу мигрантов в нескольких сферах

Так, теперь в Омске и области иностранцев с трудовыми патентами запрещено привлекать к работе в образовании, пассажирских перевозках, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг.
«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим экономическую деятельность по видам, указанным в пункте 1 настоящего указа, в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего указа, руководствуясь требованиями трудового законодательства, привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным настоящим указом», — говорится в документе.
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