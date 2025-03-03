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Лукашенко: Беларусь готова к созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником — Днем Освобождения, который олицетворяет героизм и мужество многих поколений болгар, их стремление к самоопределению и отстаиванию национальных интересов, построению собственной государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В Беларуси всегда воспринимали Болгарию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом, — говорится в поздравлении. — Минск и сегодня остается верным своим убеждениям, готовым к мирному созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия».

Глава государства выразил уверенность в том, что обе страны могут найти пути для возобновления полноценных отношений, а белорусы и болгары продолжат вместе работать и дружить, тем самым содействуя взаимопониманию на Европейском континенте.

От имени белорусского народа Александр Лукашенко пожелал всем жителям Болгарии — чудесной солнечной страны — мирного будущего, согласия и процветания, а также заверил в неизменно дружественном отношении со стороны Беларуси и пригласил посетить нашу гостеприимную страну.

Лукашенко Александр