Лукашенко: Беларусь готова к созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия

«В Беларуси всегда воспринимали Болгарию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом, — говорится в поздравлении. — Минск и сегодня остается верным своим убеждениям, готовым к мирному созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия».