Лукашенко: Беларусь готова к созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия

«В Беларуси всегда воспринимали Болгарию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом, — говорится в поздравлении. — Минск и сегодня остается верным своим убеждениям, готовым к мирному созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия».
Глава государства выразил уверенность в том, что обе страны могут найти пути для возобновления полноценных отношений, а белорусы и болгары продолжат вместе работать и дружить, тем самым содействуя взаимопониманию на Европейском континенте.
От имени белорусского народа Александр Лукашенко пожелал всем жителям Болгарии — чудесной солнечной страны — мирного будущего, согласия и процветания, а также заверил в неизменно дружественном отношении со стороны Беларуси и пригласил посетить нашу гостеприимную страну.