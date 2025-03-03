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Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«За годы беззаветного служения Российской Федерации на самых ответственных должностях Вы снискали заслуженное признание как истинный патриот, видный государственный деятель и настоящий профессионал своего дела, — говорится в поздравлении. — Грамотные целенаправленные действия возглавляемого Вами правительства обеспечили стабильность и защищенность российской экономики от неблагоприятного влияния внешних факторов».

Глава государства выразил искреннюю благодарность Михаилу Мишустину за теплое отношение к Беларуси и твердый настрой на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Мишустину доброго здоровья, счастья, сил и энергии для осуществления всех планов и начинаний.

Лукашенко Александр
Мишустин Михаил