Зеленский предложил сенатору Грэму гражданство Украины в ответ на призыв уйти

В разговоре также участвовал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы ни разу не поблагодарил Америку за помощь. В результате пресс-конференция была отменена, а Трамп позже в своей соцсети Truth Social написал, что Зеленский не готов к миру и ведет себя неприемлемо.