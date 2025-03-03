Подготовку военных водителей начали в учебных центрах ВВО

Управление прицепом в корне отличается от вождения одиночного авто. Езда усложняется необходимостью контролировать положение прицепа. На скользкой дороге он может начать раскачиваться с одной стороны в другую. Справиться с ним без должной подготовки будет сложно. Для езды с прицепом надо проходить дополнительное обучение и доподготовку.