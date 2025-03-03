Подготовку военных водителей начали в учебных центрах ВВО

Ранее с военными водителями были проведены теоретические занятия по изучению технических характеристик автотехники, прицепов и тралов, а также требований безопасности при ее эксплуатации, сообщает ИА AmurMedia.
На автодроме, оборудованном для проведения занятий по автомобильной подготовке, водители категорий «С», «Д» практически отработают упражнения по преодолению подъёмов и спусков с максимальными углами наклона, маневрирование с крутыми поворотами, обозначенными на местности специальными указателями.
Военнослужащие также освоят проезд сложных участков по маршруту движения, в том числе в условиях ограниченной видимости, обусловленной морозной дымкой, а также выпадением снега.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, водители на автомобилях «Урал», «КамАЗ» с прицепами (категория «Е») отрабатывают навыки управления на зимних трассах. Увеличившаяся вдвое и больше масса автомобилей с прицепами меняет инерционные характеристики состава, сложнее становится трогаться и тормозить.
Управление прицепом в корне отличается от вождения одиночного авто. Езда усложняется необходимостью контролировать положение прицепа. На скользкой дороге он может начать раскачиваться с одной стороны в другую. Справиться с ним без должной подготовки будет сложно. Для езды с прицепом надо проходить дополнительное обучение и доподготовку.