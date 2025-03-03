В Австрии сформировали правительство без победившей на выборах правой FPО

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что правящая коалиция в Австрии оказалась сформирована по принципу «дружим против». «Народной партии и социал-демократам хватало мест, чтобы сформировать правительство на двоих, но из-за больших расхождений им не удалось договориться с первого раза. Киклю поручили сформировать правительство только для того, чтобы он его не сформировал. Естественно, за его спиной шли переговоры, чтобы FPÖ не пустить. В итоге SPÖ и ÖVP договорились, чтобы между ними была прокладка в лице NEOS, которая на самом деле левее традиционных либералов в Австрии и, например, свободных демократов в Германии», — отмечает эксперт.