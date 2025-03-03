В Приморье ещё два бойца добровольческого отряда «Тигр» удостоены ордена Мужества. Государственные награды им вручил губернатор региона Олег Кожемяко в понедельник, 3 марта, на планёрном совещании с руководителями органов власти и главами муниципалитетов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Губернатор отметил, что в трудные времена всегда находятся люди, готовые встать на защиту России.
«Алексей и Роман — боевые товарищи Сергея Ефремова, которые также вернулись на фронт, когда Отечеству это было необходимо. Сергей Викторович всегда высоко ценил боевых друзей и полагался на них. Начиная с лета 2022 года и по сей день бойцы демонстрируют храбрость и отвагу, находясь в самых опасных точках и спасая там раненых», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Двое бойцов приморского отряда «Тигр» награждены орденом Мужества. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.
Двое бойцов приморского отряда «Тигр» награждены орденом Мужества. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края.
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За проявленные отвагу и самоотверженность бойцы отряда «Тигр» Алексей Псарёв и Роман Перминов награждены орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Напомним, в феврале в Курской области прошла церемония награждения бойцов отряда БАРС-22 «Тигр». Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично поздравил добровольцев отряда, удостоенных высоких государственных наград. За мужество, проявленное в боях за Новомихайловку (ДНР), бойцы получили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали «За храбрость» I и II степени, медали «За отвагу» и «Воин-доброволец».