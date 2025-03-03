Двое бойцов приморского отряда «Тигр» награждены орденом Мужества

«Алексей и Роман — боевые товарищи Сергея Ефремова, которые также вернулись на фронт, когда Отечеству это было необходимо. Сергей Викторович всегда высоко ценил боевых друзей и полагался на них. Начиная с лета 2022 года и по сей день бойцы демонстрируют храбрость и отвагу, находясь в самых опасных точках и спасая там раненых», — подчеркнул Олег Кожемяко.