Лукашенко обратился к премьеру России Мишустину, сказав о стабильности экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, поздравил с днем рождения премьер-министра России и главу Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина, сказав о стабильности экономики. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что за годы беззаветного служения России на самых ответственных должностях Мишустин снискал заслуженное признание как истинный патриот, видный государственный деятель, а также настоящий профессионал своего дела.
Президент подчеркнул, что грамотные целенаправленные действия правительства, которое возглавляет Михаил Мишустин, смогли обеспечить защищенность, стабильность российской экономики от неблагоприятного влияния внешних факторов.
Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра России за теплое отношение к Беларуси, а также за твердый настрой, связанный с дальнейшим развитием двустороннего взаимодействия в духе союзничества, стратегического партнерства.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко готовится встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Тем временем Кочанова сказала, кто может занять должности премьер-министра, вице-премьера и министра в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси: «Ах, правительство. Кто будет — не будет».