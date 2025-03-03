Токаев подписал закон об особом статусе Туркестана

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи установлен запрет на проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов наследия на территории города Туркестана, а также на строительство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея. На территории города будет создан резерват памятников археологии.