Трюдо пообещал эквивалентный ответ США в случае введения ими пошлин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины в 25% для канадских и мексиканских товаров в США начнут действовать с 4 марта. Их введение он связал с тем, что из этих стран в Соединенные Штаты поступают наркотики. По словам Трампа, наркотики все еще поступают в США «из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах». Трамп предположил, что новые пошлины помогут предотвратить сбыт наркотиков в стране.