Казахстан и Австрия расширяют партнёрские отношения

С казахстанской стороны документы подписали Министр внутренних дел РК Ержан Саденов и Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев. С австрийской стороны в церемонии приняла участие Посол Австрии в Казахстане Андреа Бахер.
Заключённые соглашения расширяют договорно-правовую базу между Казахстаном и Австрией, способствуют укреплению двустороннего сотрудничества, упрощению официальных визитов и взаимодействию в сфере миграционной политики.
Данный шаг отражает высокий уровень доверия между государствами и их готовность к дальнейшему развитию партнёрских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах.