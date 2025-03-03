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Казахстан и Австрия расширяют партнёрские отношения

Республика Казахстан и Австрийская Республика заключили межправительственные соглашения об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

С казахстанской стороны документы подписали Министр внутренних дел РК Ержан Саденов и Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев. С австрийской стороны в церемонии приняла участие Посол Австрии в Казахстане Андреа Бахер.

Заключённые соглашения расширяют договорно-правовую базу между Казахстаном и Австрией, способствуют укреплению двустороннего сотрудничества, упрощению официальных визитов и взаимодействию в сфере миграционной политики.

Данный шаг отражает высокий уровень доверия между государствами и их готовность к дальнейшему развитию партнёрских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах.

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