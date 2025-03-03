Лукашенко назвал Болгарию важным европейским партнером Беларуси

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Болгарию всегда воспринимали как важного европейского партнера с близкими ценностями, менталитетом. Глава государства акцентировал внимание на том, что белорусская сторона и сегодня остается верна своим убеждениям и готова к мирному созидательному диалогу с Болгарией, который будет строится на основе равноправия, уважения.