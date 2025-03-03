Лукашенко назвал Болгарию важным европейским партнером Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником — Днем Освобождения, олицетворяющим мужество и героизм многих поколений болгар, их стремление к самоопределению, отстаиванию национальных интересов, построению собственной государственности и назвал Болгарию важным европейским партнером Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Болгарию всегда воспринимали как важного европейского партнера с близкими ценностями, менталитетом. Глава государства акцентировал внимание на том, что белорусская сторона и сегодня остается верна своим убеждениям и готова к мирному созидательному диалогу с Болгарией, который будет строится на основе равноправия, уважения.
Президент высказал слова уверенности, что две страны смогут найти пути для того, чтобы возобновить полноценные отношений. Он заметил, что народы Беларуси и Болгарии и далее продолжат вместе работать, дружить, содействуя взаимопониманию на Европейском континенте.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к премьеру России Мишустину, сказав о стабильности экономики.
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