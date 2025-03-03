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CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщает телеканал CNN.

Источник: AP 2024

«В частном порядке говорится, что (подготовка к — ред.) саммиту Трампа и Путина… теперь ускоряется», — указано в сообщении телеканала.

CNN предполагает, что перепалка Трампа с Зеленским в Белом доме могла быть спланирована администрацией американского лидера, чтобы дискредитировать Зеленского и отстранить от дальнейших переговоров.

Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

Трамп Дональд
переговоры