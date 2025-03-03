ВСУ ночью атаковали беспилотниками три региона России. Военная операция, день 1104-й

За ночь средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Липецкой областью, два над Ростовской и два над Белгородской. Президент Украины Владимир Зеленский сказал британским журналистам, что украинские власти не будут подписывать мирное соглашение в обмен на потерю территории. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложили прекратить огонь на Украине на 30 дней. «Газета.Ru» ведет хронику событий.