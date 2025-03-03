ВСУ ночью атаковали беспилотниками три региона России. Военная операция, день 1104-й

08:53 Бойцы российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили украинский бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ и два вражеских пункта управления беспилотниками. Помимо этого, противник потерял две бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Акация», пять машин, три западных орудия полевой артиллерии, пункт боепитания и два дрона.
08:42 ВСУ лишились артиллерийского орудия и склада с боеприпасами на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России. Удар по объектам российские военные нанесли с помощью самоходной САУ 2С1 «Гвоздика».
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08:16 Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Le Figaro заявил, что соглашение РФ и США по ситуации на Украине вряд ли поможет обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня. Вместе с британским премьером Киром Стармером он предложил заключить временное перемирие на 30 дней на Украине.
08:11 ❗️Президент Украины Владимир Зеленский сказал британским журналистам, что украинские власти не будут подписывать мирное соглашение в обмен на потерю территории.
08:07 ⚡️ За ночь средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников: три над Липецкой областью, два над Ростовской и два над Белгородской.
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08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1104-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.