Александр Скрябин: «До 9 мая нужно вернуть ордена на въездную группу»

— Мы обсудили дальнейшие действия, каким образом возможно восстановить пострадавшие ордена и отреставрировать въездную группу. Районом будут подготовлены несколько дизайн-проектов, которые затем согласуем с общественностью, — отметил и.о. главы Администрации города Александр Скрябин. — Планируем завершить реставрацию объекта к 9 мая, чтобы достойно отметить этот важный юбилей.