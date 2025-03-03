Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин: «До 9 мая нужно вернуть ордена на въездную группу»

Ветераны боевых действий, проживающие в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, обратились к врио губернатора РО Юрию Слюсарю с просьбой вернуть на прежнее место постамента орден Ленина и орден Отечественной войны I степени.

Источник: администрация Ростова

В 2013 году он был поврежден, и часть элементов была демонтирована. Врио главы региона поручил и.о. главы Администрации города встретиться с инициативной группой и проработать вопрос реставрации постамента.

Во время встречи с Александром Скрябиным жители Октябрьского района подчеркнули важность восстановления первоначального облика для сохранения исторической памяти. В этом вопросе свою поддержку выразил и руководитель общественной организации «Традиционные ценности» Николай Ларин.

— Мы обсудили дальнейшие действия, каким образом возможно восстановить пострадавшие ордена и отреставрировать въездную группу. Районом будут подготовлены несколько дизайн-проектов, которые затем согласуем с общественностью, — отметил и.о. главы Администрации города Александр Скрябин. — Планируем завершить реставрацию объекта к 9 мая, чтобы достойно отметить этот важный юбилей.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.