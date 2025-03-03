Александр Скрябин: «До 9 мая нужно вернуть ордена на въездную группу»

В 2013 году он был поврежден, и часть элементов была демонтирована. Врио главы региона поручил и.о. главы Администрации города встретиться с инициативной группой и проработать вопрос реставрации постамента.
Во время встречи с Александром Скрябиным жители Октябрьского района подчеркнули важность восстановления первоначального облика для сохранения исторической памяти. В этом вопросе свою поддержку выразил и руководитель общественной организации «Традиционные ценности» Николай Ларин.
— Мы обсудили дальнейшие действия, каким образом возможно восстановить пострадавшие ордена и отреставрировать въездную группу. Районом будут подготовлены несколько дизайн-проектов, которые затем согласуем с общественностью, — отметил и.о. главы Администрации города Александр Скрябин. — Планируем завершить реставрацию объекта к 9 мая, чтобы достойно отметить этот важный юбилей.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.