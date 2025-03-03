Трамп 3 марта обсудит прекращение военной помощи Украине

О том, что США могут полностью прекратить поддержку Украины, на прошлой неделе сообщали NYT и The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной ссоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Последний 28 февраля приехал в Белый дом для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако встреча президентов двух стран переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Сделка не была подписана, а украинская делегация покинула Вашингтон.