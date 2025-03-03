ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области

По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 50 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 28 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, двух социальных объектах и автомобиле. Аварийные службы восстановили нарушенное электроснабжение в 7 населенных пунктах Волоконовского района.