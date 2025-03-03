ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области

По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 50 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 28 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, двух социальных объектах и автомобиле. Аварийные службы восстановили нарушенное электроснабжение в 7 населенных пунктах Волоконовского района.
«В Белгородском районе по поселку Малиновка и сёлам Бессоновка, Устинка и Черемошное, хуторам Угрим и Церковный выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам, в ходе которых было выпущено 5 боеприпасов», — написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе шесть населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 3 артснаряда и произведены атаки 4 беспилотников. В Краснояружском районе по восьми населенным пунктам выпущено 28 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе посёлок Красное, сёла Безлюдовка, Муром и Ржевка подверглись атакам 15 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.