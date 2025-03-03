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CNN утверждает, что встреча Путина и Трампа готовится ускоренными темпами

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Темпы подготовки встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом ускорились. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, перепалка Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля стала дополнительным стимулом для того, чтобы очередной раунд переговоров по восстановлению отношений между Россией и США состоялся в ближайшие недели.

Путин и Трамп провели 12 февраля телефонный разговор. По данным Кремля, лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

18 февраля помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что конкретная дата встречи президентов РФ и США пока не определена.

Трамп Дональд
Путин Владимир