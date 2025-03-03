Губернатор Демешин: Чиновник для людей, а не наоборот

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подвёл итоги своей большой рабочей поездки в район имени Лазо. Пусть она была не очень продолжительной, но при этом очень насыщенной. Глава региона вник в проблемы молодёжи и патриотического воспитания, медицины и производственного сектора, провёл выездное расширенное заседание краевого правительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дмитрий Демешин продолжает успешно применять метод рабочих поездок в районы. Однако он также вносит в него новые элементы.
Анализируя его график, можно заметить, что примерно половина мероприятий в районе имени Лазо связана не с официальными встречами с чиновниками и инспекторами, а с общением с людьми. Для многих из них услышать слова благодарности или поддержки от губернатора в нужный момент — это большая ценность.
Сёла крепки талантами.
Начал свою поездку по району им. Лазо Дмитрий Демешин со знакомства с местной молодежью. В частности, губернатор посетил обновленный молодёжный центр в райцентре Переяславке.
— В Переяславке — очень активная и талантливая молодёжь. С удовольствием пообщался с ребятами в молодёжном центре района им. Лазо. Здесь недавно на средства краевого бюджета сделан ремонт и закуплено много необходимого для работы. В Хабаровском крае нет окраин, и мы делаем всё, чтобы это прежде всего ощущало наше подрастающее поколение! — отметил Дмитрий Демешин.
В центре города проходят разнообразные мероприятия для активной молодёжи: выставки, дискуссии, творческие встречи и многое другое.
Главе региона представили социальный проект «Дети героев» и показали юнармейский класс. Юнармейцы рассказали Дмитрию Демешину, что их руководитель Сергей Ермолов три года назад отправился добровольцем на специальную военную операцию. Они предложили губернатору оставить послание на полотнище флага в честь 80-летия Победы. Этот флаг они отправят своему руководителю и его сослуживцам вместе с посылкой на передовую.
Дмитрий Демешин также посетил штаб волонтёров акции #МЫВМЕСТЕ. Здесь молодые люди собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и тактические браслеты для бойцов. Кроме того, они оказывают адресную помощь жителям района.
В Переяславке Дмитрий Демешин побывал на тренировке юных хоккеистов из команды «Таёжный», которая занимается в детско-юношеской спортивной школе «Спарта».
Эти спортсмены регулярно занимают призовые места на соревнованиях краевого и дальневосточного уровней среди любительских команд.
Губернатор вручил детям хоккейные клюшки и подчеркнул, что правительство региона будет и дальше поддерживать молодёжный спорт. В будущем лучшие игроки могут присоединиться к профессиональной команде. Для того чтобы создать условия для занятий, необходимо построить крытый ледовый каток.
— Сегодня подняли вопрос, что надо строить ледовую арену. Мы заявимся через программу комплексного развития сельских территорий на федеральное софинансирование, потому что ледовая арена в Переяславке нужна. Попробуем выиграть конкурс, — написал Дмитрий Демешин в своём Телеграм-канале.
В рамках рабочей поездки губернатор посетил районный краеведческий музей. Его коллекция насчитывает более 28 тысяч экспонатов.
В 2024 году благодаря национальному проекту «Культура» музей был капитально отремонтирован и модернизирован. В здании заменили инженерные системы, обновили пол, потолок и стены. В выставочных залах установили новые витрины с подсветкой, выставочные стенды и подиумы.
Также была благоустроена прилегающая территория: построили новое ограждение, сцену и создали максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями.
В центре внимания — здоровье.
В ходе рабочей поездки в район имени Лазо Дмитрий Демешин проверил, как работает поликлиника районной больницы. В 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в поликлинике был проведён капитальный ремонт, на который было выделено более 60 миллионов рублей.
— Поликлиника районной больницы в Переяславке после обновления радует и пациентов, и медперсонал. Я был здесь летом, когда ремонт по нацпроекту «Здравоохранение» шёл полным ходом, поэтому решил сейчас проверить, довольны ли люди, — написал губернатор. — Не все вопросы ещё решены, но руководство старается оптимизировать процессы.
По словам главного врача Ильи Аронии, в ходе ремонта были заменены системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления. Также были частично заменены окна, установлены перегородки для расширения пространства помещений и заменены двери.
— Мы сделали открытую регистратуру, что сделало посещение поликлиники более удобным для пациентов, — отметил главный врач. — Также мы увеличили количество окон с двух до четырёх.
Вопросы сохранения здоровья простых граждан стали одной из тем выездного расширенного заседания правительства Хабаровского края. Оно прошло в Переяславке. В начале встречи глава региона подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в России.
— Нам необходимо создать эффективную систему, которая поможет предотвратить эту проблему, — заявил губернатор.
С основным докладом по повестке выступил министр здравоохранения края Станислав Мальцев.
— В Хабаровском крае действует трёхуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плановую помощь, включая диагностику, лечение и профилактику, оказывают специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений. Специализированную медицинскую помощь предоставляют два региональных сосудистых центра на базе Краевой клинической больницы имени Владимирцева и Городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре. Также первичные сосудистые отделения работают на базе Краевой клинической больницы имени Сергеева, Городской больницы имени Шевчук и больницы района имени Лазо, — рассказал Станислав Мальцев.
По словам министра здравоохранения края, смертность от болезней системы кровообращения в регионе занимает первое место и составляет 45,8% от общего числа случаев. Этот показатель превышает целевое значение на 15,2%. Выявляемость болезней системы кровообращения в крае ниже среднего уровня по России.
Главное — люди.
Ещё одной важной темой на выездном заседании краевого правительства в Переяславке стало развитие района имени Лазо. Здесь проживает более 37 тысяч человек.
Основные отрасли экономики муниципалитета — сельское хозяйство и деревообрабатывающая промышленность. В районе работают пять крупных сельскохозяйственных предприятий и тридцать три лесопромышленные компании. Ведётся работа по привлечению новых инвесторов.
— У нас есть свободные мощности, земельные участки и природные ресурсы. Мы готовы сотрудничать с инвесторами для улучшения качества жизни наших жителей и совместно с ними решать наши общие проблемы, — отметил глава администрации района им. Лазо Александр Кох.
Глава района сообщил, что в 2024 году на условиях совместного финансирования из федерального и краевого бюджетов будет привлечено 583 миллиона рублей для решения вопросов местного значения. Также были поданы заявки на участие в федеральном отборе по программе «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы решить вопросы с ремонтом социальных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и спорта, а также построить ледовый дворец.
В прошлом году было реализовано 76 проектов по программам формирования комфортной городской среды, благоустройства сельских территорий и поддержки территориальных общественных самоуправлений. Были отремонтированы линии электропередач в посёлке Долми, благоустроены территории двух школ, двенадцати общественных пространств, Дом культуры «Юбилейный», установлены водоразборные колонки в сёлах и так далее.
Тем не менее, тренд на снижение населения в районе им. Лазо пока не преодолён. Много людей по-прежнему уезжают. Власти ещё предстоит много сделать для преодоления этой тенденции.
— Ещё раз хочу повторить свой принцип, которым я руководствуюсь в работе, и который я требую реализовывать от членов правительства Хабаровского края и глав муниципальных образований. Чиновник для людей! Не наоборот. Поэтому задача каждого при поступившей заявке — не отписку придумать, не аргументы, почему вы не можете, а воплотить в жизнь реальную потребность общественного объединения или конкретного человека, если она отвечает нормам закона и направлена на развитие общества, — резюмировал Дмитрий Демешин.