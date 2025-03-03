Губернатор Демешин: Чиновник для людей, а не наоборот

— Ещё раз хочу повторить свой принцип, которым я руководствуюсь в работе, и который я требую реализовывать от членов правительства Хабаровского края и глав муниципальных образований. Чиновник для людей! Не наоборот. Поэтому задача каждого при поступившей заявке — не отписку придумать, не аргументы, почему вы не можете, а воплотить в жизнь реальную потребность общественного объединения или конкретного человека, если она отвечает нормам закона и направлена на развитие общества, — резюмировал Дмитрий Демешин.