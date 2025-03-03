В Свердловском СК спустя два года назначен постоянный руководитель

Напомним, пост главы СКР по Свердловской области оставался вакантным два года — с тех пор, как в марте 2023-го на пенсию ушел прежний руководитель ведомства Михаил Богинский. После этого обязанности главы Свердловского СК исполнял сначала Анатолий Надбитов, а затем — Константин Мирошниченко. Оба остались в структуре ведомства и будут заместителями Богдана Францишко.