Глава Евросовета Антониу Кошта прибывает с визитом в Молдову

Мэрия Кишинева в связи с приездом еврочиновника предупредила жителей столицы, что в понедельник будет временно ограничен доступ в некоторые общественные места в центре города и на улицах, ведущих от Международного аэропорта Кишинева. С 8.00 до 16.00 в столице запрещено проведение собраний, митингов и шествий, ремонтных работ и обрезки деревьев по периметру улиц, по которым будет передвигаться официальный кортеж.