Глава Евросовета Антониу Кошта прибывает с визитом в Молдову

Сообщается, что председатель Евросовета в Кишиневе проведет беседу с президентом Майей Санду, по итогам которой пройдет общая пресс-конференция. Данная встреча организована с целью подтверждения поддержки ЕС европейского курса Молдовы, подчеркнули в пресс-службе президента.
Кроме этого в повестке дня председателя Евросовета встречи со спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. после этого Кошта побеседует с представителями гражданского общества, молодежи и предпринимателями Республики Молдова.
Мэрия Кишинева в связи с приездом еврочиновника предупредила жителей столицы, что в понедельник будет временно ограничен доступ в некоторые общественные места в центре города и на улицах, ведущих от Международного аэропорта Кишинева. С 8.00 до 16.00 в столице запрещено проведение собраний, митингов и шествий, ремонтных работ и обрезки деревьев по периметру улиц, по которым будет передвигаться официальный кортеж.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС. В июне 2024 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о формальном начале переговорного процесса между Молдовой и ЕС о вступлении в сообщество.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.