Смольный выделит миллиард рублей на поддержку частных школ в Петербурге

Согласно утвержденным правилам, субсидии предназначены для компенсации расходов частных образовательных учреждений на оплату труда педагогов и персонала, закупку учебников, учебных пособий, средств обучения, а также игр и игрушек. Важно отметить, что расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг данным финансированием не покрываются. В 2025 году на предоставление субсидий частным учебным заведениям запланировано выделение 948,9 миллионов рублей.