В Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте

Данный законопроект регулирует общественные отношения в сфере ИИ. В цифровом законодательстве мы стараемся соблюдать принцип технологической нейтральности, то есть не посвящать отдельным технологиям законы или нормы. Но в данном случае технология настолько особенная, что порождает вокруг себя особый тип общественных отношений — их мы и планируем регулировать. Самые главные и базовые принципы: первый — прозрачность и объяснимость, а второй — приоритет благополучия человека перед технологией. Второй вопрос характерен для всех сфер, где бы не использовалась технология ИИ. Это означает, что там, где нужно будет ограничивать бурное развитие технологии ради безопасности или благ человека, значит, эти ограничения появятся. А третий принцип — безопасность и защищенность данных.