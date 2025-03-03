В Башкирии создан госкомитет по научно-технологическому развитию

— Мы неоднократно говорили, что связываем развитие экономики с более глубокой кооперацией с достижениями науки, — отметил Глава региона. — Для этого нам нужен самостоятельный орган, который будет за это отвечать. Объем работы очень большой. 15 марта состоится защита трех заявок наших вузов на «Приоритет 2030», это дает толчок развитию научных исследований, это хорошее федеральное финансирование. У нас в стадии строительства находится вторая очередь кампуса, активно работает Евразийский НОЦ, который является центром сборки достижений науки и их внедрения в производство и бизнес.