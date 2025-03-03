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Трампу представят «Европу-плюс», готовую защищать сделку по Украине

Соединенное Королевство и Франция в ближайшие дни представят президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу группу государств «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Источник: Reuters

Два давних союзника США Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить хозяину Белого дома группу «Европа-плюс», включающую государства, не входящие в Европейский союз, в том числе, возможно, Канаду, поделились подробностями источники.

По информации агентства, так страны Европы намереваются заручиться поддержкой Трампа.

Подчеркивается, что Париж и Лондон стремятся создать то, что британский премьер Кир Стармер назвал «коалицией желающих» участвовать миротворческих силах и помочь убедить Киев в прочности любого мира.

Ранее Стармер заявил, что Российская Федерация не должна диктовать условия мира на Украине. По словам премьер-министра Британии, иначе нельзя будет добиться никакого прогресса в процессе урегулирования конфликта.

Трамп Дональд