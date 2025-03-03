Трампу представят «Европу-плюс», готовую защищать сделку по Украине

Два давних союзника США Великобритания и Франция собираются в ближайшие дни представить хозяину Белого дома группу «Европа-плюс», включающую государства, не входящие в Европейский союз, в том числе, возможно, Канаду, поделились подробностями источники.
По информации агентства, так страны Европы намереваются заручиться поддержкой Трампа.
Подчеркивается, что Париж и Лондон стремятся создать то, что британский премьер Кир Стармер назвал «коалицией желающих» участвовать миротворческих силах и помочь убедить Киев в прочности любого мира.
Ранее Стармер заявил, что Российская Федерация не должна диктовать условия мира на Украине. По словам премьер-министра Британии, иначе нельзя будет добиться никакого прогресса в процессе урегулирования конфликта.