Трампу представят «Европу-плюс», готовую защищать сделку по Украине

Соединенное Королевство и Франция в ближайшие дни представят президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу группу государств «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.