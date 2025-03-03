В Казахстане намерены увеличить срок гособоронзаказа с одного до трех лет

На III конференции Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса руководители производств отметили, что годичный срок контракта не достаточен для выполнения трудоемких, высокотехнологичных заказов.
На практике они требуют большого количества поставок комплектующих, а возникающие ныне проблемы с логистикой приводят к нарушению условий договора.
В ответ министр обороны Руслан Жаксылыков призвал объединить усилия госоргана и Ассоциации предприятий ОПК, по развитию отечественного производства и выявлению фактов лжепредпринимательства, скрытого импорта, и необоснованного завышения цен.
Сегодня оборонно-промышленную отрасль представляют 124 компании, но не все они — реальные производители. Часть из них зациклена на получении денег в рамках гособоронзаказа без создания продукта.
Вопрос можно решить путем создания комиссии в составе Минобороны, Генпрокуратуры, АФМ и НПП «Атамекен», которая проверит предприятия, позиционирующие себя как производители продукции военного назначения.
Также министр отметил, что даже при закупке технологий за рубежом дальнейшая локализация производства должна быть в Казахстане.
Кроме того, глава оборонного ведомства заявил о необходимости создания кластера на базе Семипалатинского танкоремонтного завода.
Он должен специализироваться не только на производстве бронетанковой техники, но и на ремонте вооружения, артиллерийских систем, силовых установок трансмиссий. Все это надо делать.
На конференции решили создать совместную комиссию для выработки единой стратегической платформы развития отечественной оборонной отрасли.