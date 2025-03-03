Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАБР прогнозирует дальнейший рост зарплат в Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют дальнейший рост зарплат в Беларуси. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР, сообщает БЕЛТА.

В январе текущего года реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 13,5% после роста на 12,5% в декабре. В бюджетном секторе зарплаты выросли на 13%, чему способствовали повышение базовой ставки оплаты труда (на 6,7%) и дополнительные надбавки для отдельных категорий работников. Во внебюджетном секторе оплата труда росла во всех отраслях, особенно в строительстве (на 18,8%), сельском хозяйстве (на 17,5%) и торговле (на 15%).

«Ожидается дальнейший рост зарплат на фоне высокой конкуренции за кадры и предусмотренного в бюджете увеличения оплаты труда в государственном секторе», — отметили в ЕАБР.

экономика