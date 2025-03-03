ЕАБР прогнозирует дальнейший рост зарплат в Беларуси

В январе текущего года реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 13,5% после роста на 12,5% в декабре. В бюджетном секторе зарплаты выросли на 13%, чему способствовали повышение базовой ставки оплаты труда (на 6,7%) и дополнительные надбавки для отдельных категорий работников. Во внебюджетном секторе оплата труда росла во всех отраслях, особенно в строительстве (на 18,8%), сельском хозяйстве (на 17,5%) и торговле (на 15%).