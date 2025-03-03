В Узбекистане назначен новый министр внутренних дел

Карьера нового главы МВД
Азиз Ташпулатов с марта 2020 года возглавлял ГУВД Ташкента.
До этого с 2015 по 2017 годы он занимал пост начальника УВД Наманганской области, с 2017 по 2019 годы — начальника УВД Самаркандской области, а с 2019 по 2020 годы работал первым заместителем министра внутренних дел.
Что известно об отставке Пулата Бабаджанова?
Ранее занимающий должность главы МВД Пулат Бабаджанов освобождён от своей должности, однако причины его отставки официально не озвучены. Также не сообщается о его новом назначении.
Контекст: кадровые перестановки в силовых структурах
Назначение нового министра МВД происходит на фоне масштабных кадровых перестановок в силовых структурах Узбекистана. Ранее своих постов лишился ряд сотрудников силовых и правоохранительных органов, что связывают с делом о попытке покушения на бывшего сотрудника Администрации президента Комила Алламжонова.
Назначение Азиза Ташпулатова может означать курс на реформирование системы МВД и усиление контроля над работой правоохранительных органов. Однако пока остаётся неизвестным, какие изменения ждут министерство под его руководством.