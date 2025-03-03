Эксперты: раскол между Европой и США становится очевидным

Очевидно, что они по-прежнему надеются на то, что США оттают и какие-то гарантии безопасности дадут. Ну и в целом есть расчет на продолжение военных действий на Украине как минимум еще несколько месяцев. Я думаю, что у них горизонт — год, в надежде на то, что Москва с Вашингтоном вновь поссорятся и все будет как при Байдене, что, может быть, Россия остановится в наступлении или еще что-то произойдет.