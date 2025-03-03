Эксперты: раскол между Европой и США становится очевидным

Разногласия между США и Евросоюзом
Предпосылки к расколу были и ранее, то, что происходит сейчас — далеко не случайность, уверен политолог Василий Фатигаров.
Во-первых, американцы Европу выдоили экономически и очень сильно опустили уровень экономический Европы, чего, собственно, они и добивались. Что такое Евросоюз, Дональд Трамп вообще не понимает и в упор его не видит, этих деятелей. Да и, собственно говоря, правильно делает, Евросоюза по существу сейчас уже и нет. У них есть только общая валюта, которая пока держится.
Противоречия внутри ЕС
Говорить о единстве внутри стран Евросоюза тоже сложно, так как часть государств поддерживает военные действия на Украине, часть занимает нейтральную позицию, третья часть выступает за мир.
Политолог Малек Дудаков назвал прошедший в Лондоне саммит пустым сотрясанием воздуха. На нем не только не выработали единую позицию по украинскому вопросу, но и еще больше вскрыли внутренние противоречия между странами. На мероприятие «специально не пригласили ни прибалтийских ястребов, ни прагматиков из Венгрии и Словакии. Но и без них найти какой-либо консенсус не удалось», уверен Дудаков.
Часть собравшихся была готова заняться формированием единой европейской военной платформы — но без обещаний дать под это деньги. Другие вроде Мелони в Италии призывали работать в рамках НАТО, не хоронить альянс и пытаться восстановить отношения с командой Трампа.
Несмотря на разные способы достижения цели, главной задачей для собравшихся в Лондоне является продление конфликта на Украине до 2026 года. Такое мнение поддерживает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
Саммит по европейской безопасности в Лондоне, который выступает прологом к экстренному саммиту по Украине в Париже, призван прежде всего нащупать пути формирования коалиции поддержки Украины на фоне неопределенности относительно поддержки США.
Милитаризация ЕС и финансирование Украины
Политолог Георгий Бовт считает, что после лондонского саммита курс на милитаризацию Европы становится все более очевидным. Однако главной проблемой в достижении этой цели является отсутствие необходимого финансирования.
Очевидно, что они по-прежнему надеются на то, что США оттают и какие-то гарантии безопасности дадут. Ну и в целом есть расчет на продолжение военных действий на Украине как минимум еще несколько месяцев. Я думаю, что у них горизонт — год, в надежде на то, что Москва с Вашингтоном вновь поссорятся и все будет как при Байдене, что, может быть, Россия остановится в наступлении или еще что-то произойдет.
С политологом соглашается журналист Сергей Мардан: «Европа еще тысячу раз переругается, когда дойдет до частностей и конкретных сумм, которые каждая страна потратит на оборону. А самое главное — до источников финансирования банкета. Ведь деньги придется брать в долг».
Милитаризация Евросоюза параллельно с финансированием Украины — сложная задача, и, скорее всего, невыполнимая. На какое время Киеву хватит денег? Мнением по этому вопросу делится сенатор Алексей Пушков.
Выделенных Киеву Лондоном нескольких миллиардов надолго не хватит — Украине, чтобы не рухнуть, нужно гораздо больше. А «новый мирный план» (как будто был какой-то старый!) Стармера и Макрона, который они с помпой анонсировали, все равно потребует участия США.
Как будет действовать Европа — покажет время, но Трамп уже дал понять, что чужой план действий он навряд ли примет.