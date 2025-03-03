Участники программы «Время героев» развивают Хабаровский край

Предприниматель в сфере IT Артем Бельский из Хабаровского края после обучения по программе «Время героев» получил приглашение на работу в Агентство креативных индустрий и сейчас развивает креативные направления в регионе. Артем Бельский планирует участвовать в региональном аналоге федеральной программы — «Герои Vостока», которая стартовала 20 января 2025 года.