Участники программы «Время героев» развивают Хабаровский край

Подведены итоги первого года реализации федеральной программы «Время героев». Обучение прошли 83 ветерана СВО из разных регионов России. Один из участников стажировался в правительстве Хабаровского края, второй сейчас развивает креативные направления в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа подготовки кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях «Время героев» запущена год назад по решению президента России Владимира Путина.
В прошлом году заявки на участие подали более 65 тысяч ветеранов СВО, по итогам отбора в первый поток вошли 83 участника. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, управленческий опыт и потенциал.
За год обучения участники освоили образовательные модули, посвященные политике и системе государственного управления, экономике, государственным финансам, инвестициям и коммуникациям. Побывали на стажировках в администрации президента РФ, аппарате правительства РФ, Совете Федерации, Государственной думе, аппаратах региональных правительств, федеральных министерствах и государственных корпорациях.
Новые назначения получили 27 слушателей первого потока.
Майор Сергей Сивин прошел стажировку в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края и региональном министерстве цифрового развития и связи. За время стажировки посетил 15 районов, активно участвовал в формировании Атласа проблемных объектов.
Предприниматель в сфере IT Артем Бельский из Хабаровского края после обучения по программе «Время героев» получил приглашение на работу в Агентство креативных индустрий и сейчас развивает креативные направления в регионе. Артем Бельский планирует участвовать в региональном аналоге федеральной программы — «Герои Vостока», которая стартовала 20 января 2025 года.