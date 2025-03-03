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Лукашенко провел кадровый день

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости провел кадровый день, следует из сообщения Telegram-канала «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Новый министр связи и информатизации!

говорится в сообщении канала

Новым министром связи стал Кирилл Залесский, который до этого момента работал в качестве замначальника Парка высоких технологий.

Глава государства проводит кадровый день в формате совещания. Во Дворце Независимости члены правительства разделены по блокам.

Сначала постановка задач от белорусского лидера пройдет для ключевого блока правительства республики — экономического.

Каждый рубль надо беречь. Как никогда, в этой пятилетке нужно экономить.

заявил Лукашенко

Экономика прежде всего

Лукашенко сформировал экономический блок правительства. Руководить блоком будет первый вице-премьер Николай Снопков.

Президент отметил, что многие были назначены еще до выборов.

Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра.

цитирует президента БелТА

Работой правительства руководит премьер-министр, но он не будет принимать единоличных решений и довлеть над другими членами правительства.

Лукашенко утвердил новый состав правительства республики, который сохранился практически в прежнем составе. Новыми члена совета министров стали вице-премьер Владимир Караник и министр связи и информатизации Кирилл Залесский.

Лукашенко Александр