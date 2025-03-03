Лукашенко провел кадровый день

Новый министр связи и информатизации!
Новым министром связи стал Кирилл Залесский, который до этого момента работал в качестве замначальника Парка высоких технологий.
Глава государства проводит кадровый день в формате совещания. Во Дворце Независимости члены правительства разделены по блокам.
Сначала постановка задач от белорусского лидера пройдет для ключевого блока правительства республики — экономического.
Каждый рубль надо беречь. Как никогда, в этой пятилетке нужно экономить.
Экономика прежде всего
Лукашенко сформировал экономический блок правительства. Руководить блоком будет первый вице-премьер Николай Снопков.
Президент отметил, что многие были назначены еще до выборов.
Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра.
Работой правительства руководит премьер-министр, но он не будет принимать единоличных решений и довлеть над другими членами правительства.
Лукашенко утвердил новый состав правительства республики, который сохранился практически в прежнем составе. Новыми члена совета министров стали вице-премьер Владимир Караник и министр связи и информатизации Кирилл Залесский.