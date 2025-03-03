Анна Негодуйко переназначена министром экономического развития Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении министра экономического развития региона. Этот пост вновь заняла Анна Негодуйко, заключив контракт сроком на один год, как и остальные члены областного правительства.
45-летняя Негодуйко руководит экономическим блоком в правительстве Омской области уже пятый год. Ранее её ведомство называлось министерством экономики, но после переименования в министерство экономического развития в 2023 году она сохранила свою должность.
Продление полномочий министра свидетельствует о доверии к её работе и продолжении курса на развитие экономики региона.