Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра связи и информатизации 3 марта, в понедельник. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Новый министр связи и информатизации! Первый уже озвучил», — говорится в сообщении.
Сообщается, что министром связи и информатизации стал Кирилл Залесский. Ранее он занимал должность заместителя начальника Парка высоких технологий.
В телеграм-канале уточнили, что во Дворце Независимости у главы государства все фундаментально и продуманно.
«Вы ждете кадровый день? Не мыслите так стандартно!» — посоветовали в телеграм-канале.
Напомним, до 3 марта 2025 пост министра связи и информатизации занимал Константин Шульган. Он заявлял, что про создание белорусской операционной системы и браузера. Шульган уточнял, что это является важной задачей, связанной с обеспечением стабильной работы всех вовлеченных в экономику организаций, качественной жизни белорусов. Вместе с тем министр пояснял, что названные шаги, включая собственное системное ПО — возможность «быть независимыми от импортных решений».
Кроме того, Константин Шульган высказывался о перспективах применения искусственного интеллекта в Беларуси.
— Хотел бы отметить, что искусственный интеллект, как никакое другое направление, требует серьезного законодательного регулирования, — подчеркивал он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к премьеру России Мишустину, сказав о стабильности экономики.
Тем временем президент назвал Болгарию важным европейским партнером Беларуси.