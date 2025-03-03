Лукашенко назначил министра связи и информатизации 3 марта

Напомним, до 3 марта 2025 пост министра связи и информатизации занимал Константин Шульган. Он заявлял, что про создание белорусской операционной системы и браузера. Шульган уточнял, что это является важной задачей, связанной с обеспечением стабильной работы всех вовлеченных в экономику организаций, качественной жизни белорусов. Вместе с тем министр пояснял, что названные шаги, включая собственное системное ПО — возможность «быть независимыми от импортных решений».