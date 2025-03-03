Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назначил министра связи и информатизации 3 марта

Лукашенко назначил нового министра связи и информатизации Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра связи и информатизации 3 марта, в понедельник. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Новый министр связи и информатизации! Первый уже озвучил», — говорится в сообщении.

Сообщается, что министром связи и информатизации стал Кирилл Залесский. Ранее он занимал должность заместителя начальника Парка высоких технологий.

В телеграм-канале уточнили, что во Дворце Независимости у главы государства все фундаментально и продуманно.

«Вы ждете кадровый день? Не мыслите так стандартно!» — посоветовали в телеграм-канале.

Напомним, до 3 марта 2025 пост министра связи и информатизации занимал Константин Шульган. Он заявлял, что про создание белорусской операционной системы и браузера. Шульган уточнял, что это является важной задачей, связанной с обеспечением стабильной работы всех вовлеченных в экономику организаций, качественной жизни белорусов. Вместе с тем министр пояснял, что названные шаги, включая собственное системное ПО — возможность «быть независимыми от импортных решений».

Кроме того, Константин Шульган высказывался о перспективах применения искусственного интеллекта в Беларуси.

— Хотел бы отметить, что искусственный интеллект, как никакое другое направление, требует серьезного законодательного регулирования, — подчеркивал он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к премьеру России Мишустину, сказав о стабильности экономики.

Тем временем президент назвал Болгарию важным европейским партнером Беларуси.