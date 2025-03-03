Назначен заместитель акима Актау

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, Асет Шопанов окончил Актауский государственный университет им. Есенова.
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003—2018 годы занимал различные должности в акимате Бейнеуского района.
С 2018 по 2020 годы работал в Управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
С 2020 по 2022 годы был заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С 2022 по 2024 годы являлся руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.