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Назначен заместитель акима Актау

Назначен заместитель акима Актау. Им стал Асет Шопанов, который ранее возглавлял Управление координации занятости и соцпрограмм Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Источник: facebook.com/AktauPress

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, Асет Шопанов окончил Актауский государственный университет им. Есенова.

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003—2018 годы занимал различные должности в акимате Бейнеуского района.

С 2018 по 2020 годы работал в Управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

С 2020 по 2022 годы был заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С 2022 по 2024 годы являлся руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.