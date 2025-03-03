Лукашенко собрал членов правительства Беларуси, чтобы поставить задачи

Президент Беларуси собрал членов правительства Беларуси во Дворце Независимости 3 марта, чтобы поставить задачи. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».
Сообщается, что президент Беларуси принял решение провести кадровый день в формате совещания. В телеграм-канале уточнили, что глава государства членов правительства — новых и прежних — собирает по блокам.
«Сегодня самое главное — постановка задач для всех», — подчеркнули в сообщении.
Вместе с тем в телеграм-канале обратили внимание на то, что первым в зале находится экономический блок.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра связи и информатизации 3 марта.
Кстати, Кочанова сказала, кто может занять должности премьер-министра, вице-премьера и министра в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси: «Ах, правительство. Кто будет — не будет».