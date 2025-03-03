Лукашенко сформировал экономический блок правительства

Как отметил глава государства, нынешний состав можно назвать «новым старым». Ведь многие из него были назначены и работали до выборов, чтобы избиратели заранее понимали, с кем Президент будет работать.
Однако отличительной особенностью работы правительства в новом составе станет существенное усиление роли вице-премьеров. «Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. Председатель правительства у нас — председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами», — подчеркнул Александр Лукашенко.
По решению Президента экономический блок правительства возглавил Николай Снопков. Он назначен первым заместителем премьер-министра.
Глава государства также назначил Артура Карповича министром антимонопольного регулирования и торговли, Дмитрия Кийко — министром по налогам и сборам, Юрия Селиверстова — министром финансов, Юрия Чеботаря — министром экономики, Кирилла Залесского — министром связи и информатизации, Дмитрия Матусевича — председателем Государственного комитета по имуществу.
«Это блок, которым будет заниматься Николай Геннадьевич Снопков, — пояснил Александр Лукашенко. — У него и так немало полномочий было, есть, но это в силу его личных качеств, он умел отстоять свои направления работы, полномочия. Но я хочу, чтобы это услышали все, и прежде всего — сидящие здесь».
Об экономическом росте и инвестициях
Говоря о задачах, которые стоят перед экономическим блоком правительства, Александр Лукашенко прежде всего подчеркнул необходимость привлечений инвестиций. «Основной задачей для этого блока и Николая Геннадьевича (первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) лично остается экономический рост, а это прежде всего инвестиции», — сказал Президент.
Он напомнил об инициативе «Один район — один проект», которая получила неплохое развитие. «Я готов к тому, чтобы на основании этой инициативы мы видели новые идеи. Но инвестиции должны нарастать. И мы планируем, что за пятилетку мы получим рост инвестиций примерно на треть», — отметил глава государства.
Особое внимание, по его словам, необходимо уделять реализации знаковых инвестиционных проектов, в числе которых индустриальный парк «Великий камень», Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, производство легковых автомобилей BELGEE. «Я надеюсь, что появятся и новые», — добавил Александр Лукашенко.
«Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена. Люди должны получать заработную плату в регионах примерно такую же, как в Минске», — потребовал Президент.
О малом и среднем бизнесе
Еще одна важная задача — безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес. «На чем настаивал Снопков и та группа, которую он возглавляет. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко рассчитывает на эффективное внедрение института самозанятых. Здесь, по словам Президента, главная задача — «обеление» всего рынка труда. Иными словами, чтобы все было открыто и прозрачно.
О цифровизации
Александр Лукашенко поручил Николаю Снопкову также координировать создание взаимодействующих информационных систем и централизацию данных. При этом глава государства потребовал определиться, что все-таки подразумевается под цифровизацией.
Кирилл Залесский назначен министром связи и информатизации.
«А то мы “цифровизация, роботизация, информатизация и искусственный интеллект”, а различить эти понятия даже не можем, не то что в этом плане действуем. Два-три человека что-то соображают, и пошли ломиться, а назад не смотрим: идут за нами люди, общество, или нет. Поэтому, да, надо быть впереди в этих направлениях, прежде всего, в искусственном интеллекте и так далее, понимать, что это такое, но четко представлять, что нам сегодня надо, а что нам сегодня не надо, без чего мы можем обойтись», — сказал Президент.
«Даже в семье люди планируют свою жизнь». Лукашенко потребовал перейти к четким планам в экономике «Каждый рубль надо беречь». Лукашенко потребовал от Минфина обеспечить устойчивость бюджетной системы «Может быть, где-то надо и рискнуть». Лукашенко хочет видеть в Беларуси разумную налоговую систему.