Лукашенко сформировал экономический блок правительства

«А то мы “цифровизация, роботизация, информатизация и искусственный интеллект”, а различить эти понятия даже не можем, не то что в этом плане действуем. Два-три человека что-то соображают, и пошли ломиться, а назад не смотрим: идут за нами люди, общество, или нет. Поэтому, да, надо быть впереди в этих направлениях, прежде всего, в искусственном интеллекте и так далее, понимать, что это такое, но четко представлять, что нам сегодня надо, а что нам сегодня не надо, без чего мы можем обойтись», — сказал Президент.