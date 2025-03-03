Что известно об итогах европейского саммита в Лондоне

Деньги в кредит для Украины
Участники саммита приняли решение продолжить финансирование Украины для борьбы с Россией. Лондон станет главным кредитором Киева. Королевство предоставит украинским властям 1,6 млрд фунтов стерлингов (около 2 млрд долларов) для покупки более пяти тысяч ракет ПВО.
В Великобритании помощь назвали экспортным финансированием, которое «даст мощный импульс экономике» страны, сообщило RTVI. Ракеты будут производить на оборонном предприятии в Северной Ирландии. Для расширения производства на заводе откроют дополнительные 700 рабочих мест.
Перед саммитом Стармер и Зеленский договорились о предоставлении займа на оборонные нужды Киеву на сумму 2,26 млрд евро из замороженных активов России, рассказал «Коммерсантъ».
Литва заверила, что приобретет для ВСУ оружие на сумму 20 млн евро. В минобороны страны также заявили, что будут «инвестировать средства» в украинскую оборонную промышленность.
План, который «остановит конфликт»
Основной целью встречи европейских лидеров была заявлена разработка «мирного плана», который должен привести к урегулированию конфликта на Украине. По данным BBC, участники саммита сформулировали концепцию достижения мира из четырех пунктов.
Для решения украинского кризиса они предложили:
- оказывать Киеву военную помощь и параллельно усилить экономическое давление на Москву;
- гарантировать Украине участие в мирных переговорах, чтобы обеспечить ее суверенитет и безопасность;
- после достижения перемирия организовать сдерживание для предотвращения любого потенциального вторжения на Украину впоследствии;
- создать «коалицию желающих» для защиты Украины.
Конкретный план по прекращению боевых действий еще остается в работе. Сценарий мирного урегулирования европейские страны намерены обсудить с США.
Заявления европейских политиков по итогам саммита
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подводя итоги встречи, сказал, что Королевство возглавит «коалицию» желающих добиться урегулирования конфликта на Украине и поддержит ее «сапогами на земле и самолетами в воздухе», сообщила The Guardian.
Политик добавил, что разговаривал на тему украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом, и подчеркнул, что занялся разработкой плана по урегулированию украинского кризиса, так как уверен, что он «принесет положительный результат». Стармер отметил, что США и Европа продолжают оставаться верными союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала саммит «хорошей и откровенной дискуссией». Она заявила, что Киеву выделят средства для «укрепления и защиты», чтобы превратить Украину в «стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками».
Фон дер Ляйен высказалась в пользу разработки в ЕС четкого плана и общеевропейского подхода для урегулирования украинского кризиса.
«Сейчас нам крайне важно увеличить расходы [на безопасность], важно подготовиться к худшему», — приводит слова Урсулы фон дер Ляйен BBC.
Она также обратилась к Дональду Трампу с заверениями, что Европа готова вместе с США «защищать демократию и отстаивать принцип верховенства закона, согласно которому нельзя вторгаться к соседу или силой менять границы».
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что целью саммита стало «усиление поддержки Украины». Позднее он раскрыл детали совместного британо-французского плана, который был презентован на встрече европейских лидеров. Предложение подразумевает прекращение огня сроком на один месяц и введение миротворцев.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после саммита подтвердил, что страны ЕС готовы увеличить расходы на военные нужды, чтобы восстановить «справедливый баланс с США».
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X написал, что «Европа проснулась», а участники встречи в Лондоне были единодушны в порыве помочь Украине и осознали «необходимость тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы».
Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила журналистам, что Европа не может позволить «мира на Украине, который не продлится долго», добавив, что страны ЕС должны быть «осторожны в оценке того, что предлагается».
Олаф Шольц подчеркнул, что «ключом безопасности» США, Канады и Европы является Североатлантический альянс и его укрепление зависит от «расходов на оборону», а это путь, по которому продолжат двигаться страны ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, выступая после саммита, сказал, что Европа обязана взять на себя «более значительную роль в обеспечении безопасности континента».
Не все страны ЕС согласны с итогами саммита и выделением денег и военной помощи Украине. Словацкий премьер-министр заявил, что его страна «не примет участия ни в какой военной и финансовой помощи» киевскому режиму.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступил против поддержки Украины.