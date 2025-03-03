Что известно об итогах европейского саммита в Лондоне

В столице Великобритании прошел экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы. На встрече, которая состоялась сразу после скандала в Белом доме с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского, главы европейских стран достигли ряда договоренностей, а также определились с позицией по украинскому кризису. Рассказываем о главных итогах саммита.