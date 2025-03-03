Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об итогах европейского саммита в Лондоне

В столице Великобритании прошел экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы. На встрече, которая состоялась сразу после скандала в Белом доме с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского, главы европейских стран достигли ряда договоренностей, а также определились с позицией по украинскому кризису. Рассказываем о главных итогах саммита.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Деньги в кредит для Украины

Участники саммита приняли решение продолжить финансирование Украины для борьбы с Россией. Лондон станет главным кредитором Киева. Королевство предоставит украинским властям 1,6 млрд фунтов стерлингов (около 2 млрд долларов) для покупки более пяти тысяч ракет ПВО.

В Великобритании помощь назвали экспортным финансированием, которое «даст мощный импульс экономике» страны, сообщило RTVI. Ракеты будут производить на оборонном предприятии в Северной Ирландии. Для расширения производства на заводе откроют дополнительные 700 рабочих мест.

Перед саммитом Стармер и Зеленский договорились о предоставлении займа на оборонные нужды Киеву на сумму 2,26 млрд евро из замороженных активов России, рассказал «Коммерсантъ».

Другие страны пока только обещают финансово поддержать Киев. Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала, чтобы бундестаг выделил Украине 3 млрд евро. Срочно выделить финансовую поддержку также потребовал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, сообщает RT.

Литва заверила, что приобретет для ВСУ оружие на сумму 20 млн евро. В минобороны страны также заявили, что будут «инвестировать средства» в украинскую оборонную промышленность.

План, который «остановит конфликт»

Основной целью встречи европейских лидеров была заявлена разработка «мирного плана», который должен привести к урегулированию конфликта на Украине. По данным BBC, участники саммита сформулировали концепцию достижения мира из четырех пунктов.

Для решения украинского кризиса они предложили:

  • оказывать Киеву военную помощь и параллельно усилить экономическое давление на Москву;
  • гарантировать Украине участие в мирных переговорах, чтобы обеспечить ее суверенитет и безопасность;
  • после достижения перемирия организовать сдерживание для предотвращения любого потенциального вторжения на Украину впоследствии;
  • создать «коалицию желающих» для защиты Украины.

Конкретный план по прекращению боевых действий еще остается в работе. Сценарий мирного урегулирования европейские страны намерены обсудить с США.

Заявления европейских политиков по итогам саммита

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подводя итоги встречи, сказал, что Королевство возглавит «коалицию» желающих добиться урегулирования конфликта на Украине и поддержит ее «сапогами на земле и самолетами в воздухе», сообщила The Guardian.

Политик добавил, что разговаривал на тему украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом, и подчеркнул, что занялся разработкой плана по урегулированию украинского кризиса, так как уверен, что он «принесет положительный результат». Стармер отметил, что США и Европа продолжают оставаться верными союзниками.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала саммит «хорошей и откровенной дискуссией». Она заявила, что Киеву выделят средства для «укрепления и защиты», чтобы превратить Украину в «стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками».

Фон дер Ляйен высказалась в пользу разработки в ЕС четкого плана и общеевропейского подхода для урегулирования украинского кризиса.

«Сейчас нам крайне важно увеличить расходы [на безопасность], важно подготовиться к худшему», — приводит слова Урсулы фон дер Ляйен BBC.

Она также обратилась к Дональду Трампу с заверениями, что Европа готова вместе с США «защищать демократию и отстаивать принцип верховенства закона, согласно которому нельзя вторгаться к соседу или силой менять границы».

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что целью саммита стало «усиление поддержки Украины». Позднее он раскрыл детали совместного британо-французского плана, который был презентован на встрече европейских лидеров. Предложение подразумевает прекращение огня сроком на один месяц и введение миротворцев.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после саммита подтвердил, что страны ЕС готовы увеличить расходы на военные нужды, чтобы восстановить «справедливый баланс с США».

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X написал, что «Европа проснулась», а участники встречи в Лондоне были единодушны в порыве помочь Украине и осознали «необходимость тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы».

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила журналистам, что Европа не может позволить «мира на Украине, который не продлится долго», добавив, что страны ЕС должны быть «осторожны в оценке того, что предлагается».

Олаф Шольц подчеркнул, что «ключом безопасности» США, Канады и Европы является Североатлантический альянс и его укрепление зависит от «расходов на оборону», а это путь, по которому продолжат двигаться страны ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, выступая после саммита, сказал, что Европа обязана взять на себя «более значительную роль в обеспечении безопасности континента».

Не все страны ЕС согласны с итогами саммита и выделением денег и военной помощи Украине. Словацкий премьер-министр заявил, что его страна «не примет участия ни в какой военной и финансовой помощи» киевскому режиму.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступил против поддержки Украины.

«Стало очевидно, что существуют стратегические разногласия в нашем подходе к Украине, которые не могут быть устранены путём составления проектов и обмена информацией», — приводит письмо Орбана председатею Евросовета Антониу Кошты ТАСС со ссылкой на Financial Times.