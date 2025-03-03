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Лукашенко: в новом правительстве вице-премьеры будут иметь значительно больший вес

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом правительстве вице-премьеры будут иметь значительно больший вес. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 марта, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, нынешний состав можно назвать «новым старым». Ведь многие из него были назначены и работали до выборов, чтобы избиратели заранее понимали, с кем Президент будет работать.

Однако отличительной особенностью работы правительства в новом составе станет существенное усиление роли вице-премьеров. «Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. Председатель правительства у нас — председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Например, экономический блок правительства, по решению Президента, возглавил Николай Снопков. Он назначен первым заместителем премьер-министра. В сфере его ответственности будет деятельность МАРТ, МНС, Минфина, Минэкономики, Минсвязи и информатизации, Госкомимущества.

Глава государства, принимая кадровые решения, обозначил ключевые задачи, которые стоят перед экономическим блоком правительства.

Президент обратил внимание, что аналогичным образом собирается обозначить приоритетные направления и для других блоков правительства. «Дальше точно так, по блокам, проведем совещания с министрами, с новыми членами правительства и вице-премьером, который будет отвечать за этот блок», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр