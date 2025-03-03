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Самолет в Краснодар за мальчиком с покусанным лицом прислал Владимир Путин

Президент России прислал за пострадавшим мальчиком самолет.

Самолет в Краснодар за мальчиком с покусанным лицом прислал Владимир Путин.

Об этом сообщила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Кроме пострадавшего от нападения собак сына у Валентина Королева есть четверо детей от первого брака. Есть даже один внук. Мужчина работает таксистом. Мать маленького сочинца после двух ДТП стала инвалидом, и работать не может.

Останина подчеркнула, что родители благодарны президенту Владимиру Путину, который прислал за их находящимся в тяжелом состоянии сыном самолет МЧС.

Напомним, Алексей Дикарев готов оперировать изуродованного собаками мальчика из Сочи. Он подчеркнул, что детская восстановительная хирургия имеет свои особенности. Ребенок взрослеет, и вместе с ним растет его лицо. Необходимо выбрать верную тактику лечения.

Путин Владимир