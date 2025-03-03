Самолет в Краснодар за мальчиком с покусанным лицом прислал Владимир Путин.
Об этом сообщила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Кроме пострадавшего от нападения собак сына у Валентина Королева есть четверо детей от первого брака. Есть даже один внук. Мужчина работает таксистом. Мать маленького сочинца после двух ДТП стала инвалидом, и работать не может.
Останина подчеркнула, что родители благодарны президенту Владимиру Путину, который прислал за их находящимся в тяжелом состоянии сыном самолет МЧС.
Напомним, Алексей Дикарев готов оперировать изуродованного собаками мальчика из Сочи. Он подчеркнул, что детская восстановительная хирургия имеет свои особенности. Ребенок взрослеет, и вместе с ним растет его лицо. Необходимо выбрать верную тактику лечения.