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Глава Башкирии станет наставником программы «Герои Башкортостана»

Глава Башкирии Радий Хабиров станет наставником республиканской программы «Герои Башкортостана». Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе.

Источник: Башинформ

«Меня включите в число наставников. Я каждую неделю с плеядой героев встречаюсь. Их нужно правильно направить, поддержать. Поэтому не относитесь формально к проекту. Еще одна задача программы — это дать человеку определиться, может, его и не тянет на госслужбу», — сказал Радий Хабиров.