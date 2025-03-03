Глава Башкирии станет наставником программы «Герои Башкортостана»

«Меня включите в число наставников. Я каждую неделю с плеядой героев встречаюсь. Их нужно правильно направить, поддержать. Поэтому не относитесь формально к проекту. Еще одна задача программы — это дать человеку определиться, может, его и не тянет на госслужбу», — сказал Радий Хабиров.