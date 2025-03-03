Лукашенко поручил правительству заняться инвестициями и решить проблему оттока людей из регионов

Он напомнил об инициативе «Один район — один проект», которая получила неплохое развитие. «Я готов к тому, чтобы на основании это инициативы мы видели новые идеи. Но инвестиции должны нарастать. И мы планируем, что за пятилетку мы получим рост инвестиций примерно на треть», — отметил глава государства.