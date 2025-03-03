Лукашенко поручил правительству заняться инвестициями и решить проблему оттока людей из регионов

Говоря о задачах, которые стоят перед экономическим блоком правительства, Александр Лукашенко прежде всего подчеркнул необходимость привлечений инвестиций. «Основной задачей для этого блока и Николая Геннадьевича (первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) лично остается экономический рост, а это прежде всего инвестиции», — сказал Президент.
Он напомнил об инициативе «Один район — один проект», которая получила неплохое развитие. «Я готов к тому, чтобы на основании это инициативы мы видели новые идеи. Но инвестиции должны нарастать. И мы планируем, что за пятилетку мы получим рост инвестиций примерно на треть», — отметил глава государства.
Особое внимание, по его словам, необходимо уделять реализации знаковых инвестиционных проектов, в числе которых индустриальный парк «Великий камень», Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, производство легковых автомобилей BELGEE. «Я надеюсь, что появятся и новые», — добавил Александр Лукашенко.
«Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена. Люди должны получать заработную плату в регионах примерно такую же, как в Минске», — потребовал Президент.